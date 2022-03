Covid, in Sicilia 2.434 nuovi positivi

Sono 2.434 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ai quali la Regione ne aggiunge 268 che si riferiscono a giorni precedenti al 3 marzo. Ieri erano 4.411. L’Isola è settima in Italia per nuovi contagi, al primo la Lombardia con 4.326. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.893 test, con il tasso di positività che sale dal 13 al 14,4%. Ventotto i morti (tutti tranne uno riferiti a giorni precedenti), 4.175 i guariti. La Regione inoltre segnala che a seguito di problemi tecnici non è stato possibile aggiornare i dati relativi alle ospedalizzazioni, restano dunque 967 ricoveri in area medica e 67 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati nelle nove province: 613 a Palermo, 478 a Catania, 373 ad Agrigento, 362 a Messina, 287 a Siracusa, 236 a Ragusa, 192 a Trapani, 106 a Caltanissetta, 55 a Enna.

In tutta Italia sono 38.095 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 41.500). Le vittime sono invece 210 (ieri 185). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 388.836 (ieri 431.312). Il tasso di positività è al 9,8%, praticamente stabile rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 625 (ieri 654) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297 (ieri 9.599), ovvero 302 in meno rispetto a ieri. Sono 12.948.859 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.023.787, in calo di 17.675 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.609. I dimessi e i guariti sono 11.769.463, con un incremento di 55.818 rispetto a ieri.