Covid, guariti più di 21.000 siciliani

Sono 3.909 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 5.246. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.989 tamponi, con il tasso di positività che passa dal 12 al 14%. Venti i morti, più di 21.000 i guariti. Nelle terapie intensive dell’Isola sono ricoverati 58 pazienti (+2).

Questa la divisione dei nuovi contagiati nelle nove province: 1.165 a Palermo, 1.102 a Messina, 814 a Catania, 481 a Trapani, 477 ad Agrigento, 425 a Siracusa, 311 a Ragusa, 220 a Caltanissetta, 104 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 73.195. Ieri erano 77.621. I decessi sono 159, in calo rispetto ai 170 di ieri. Effettuati 486.813 test (ieri 524.899), il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto a ieri.

Sono 468 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898, ovvero 27 in più rispetto a ieri. Sono 1.277.044 le persone attualmente positive al Covid, 5.772 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.642.354 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.383. I dimessi e i guariti sono 13.205.927, con un incremento di 79.977 rispetto a ieri.