Catania, preso il signore dell’anello

CATANIA – Un 32enne è stato denunciato dalla polizia per il furto di un anello d’oro durante i controlli di sicurezza nell’aeroporto di Catania. Una passeggera lo aveva dimenticato all’interno della vaschetta ai varchi d’accesso alla zona d’imbarco. Dopo pochi minuti, accorgendosi di non esserne più in possesso, è tornata alla postazione di controllo ma si è resa conto che qualcuno se ne era appropriato.

Il ladro è stato individuato grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 32enne è stato immediatamente rintracciato all’interno della sala partenze, mentre era in procinto di imbarcarsi sul proprio volo per Bergamo. Vistosi scoperto, ha consegnato l’anello.