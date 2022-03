CATANIA – Un uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso; è stato sorpreso in via Asiago mentre armeggiava su un’auto in sosta nel tentativo di tagliare il catalizzatore di una marmitta. La perquisizione effettuata dai poliziotti ha permesso di rinvenire e sequestrare diversi arnesi utilizzati per il furto.