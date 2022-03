CATANIA – La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della festa del papà organizza a Catania un weekend di servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione dedicati al tumore della prostata (visite, consulenze, esami, conferenze e distribuzione di materiale informativo), coinvolgendo gli ospedali con i bollini rosa e i centri multidisciplinari che hanno conseguito il bollino azzurro.

Per questa speciale occasione, anche l’Associazione provinciale donatori volontari di sangue onlus di Catania parteciperà all’evento, che vedrà coinvolta l’Uoc di Urologia del Garibaldi, con consulenze gratuite alle persone che hanno aderito all’iniziativa. Sabato 19 marzo dalle 8 alle 12 l’autoemoteca dell’Advs Fidas sosterà nell’area dell’ingresso 7 per accogliere gli aspiranti donatori di sangue ai quali verrà eseguito contestualmente il test specifico della prostata. “Obiettivo di questa iniziativa – affermano gli organizzatori – è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”.