CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha arrestato un 46enne, con precedenti per droga, per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti durante un controllo in zona via Fossa della Creta, lo ha notato mentre usciva da un garage condominiale e, alla vista dei poliziotti, ha mostrato un certo nervosismo, tentando di rientrare all’interno del portone per evitare il controllo. Gli agenti lo hanno bloccato e identificato. La perquisizione nel suo appartamento ha dato esito negativo, mentre dal controllo del garage di pertinenza dell’immobile (effettuato con l’ausilio delle unità cinofile a causa dell’ambiente buio e di grandi dimensioni, dove risulta facilmente occultabile droga) è stata trovata, nell’abitacolo della sua auto, una ingente quantità di droga: circa 500 pasticche di ecstasy, con inciso un logo a forma di teschio, suddivise in buste da 50 pezzi, già pronte per essere smerciate; circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri di vario peso e circa 30 grammi di marijuana. Trovati anche due bilancini di precisione per la pesatura della droga e oggetti utili al confezionamento. Il 46enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.