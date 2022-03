CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 20enne catanese fermato in viale Nitta, a Librino, mentre circolava a bordo del suo scooter. In evidente stato di agitazione ha estratto dalla tasca del giubbotto e consegnato 23 involucri contenenti complessivamente 26 grammi di marijuana e la somma di 150 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Il giudice ha disposto la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla- settimana.