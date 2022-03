Asp Catania potenzia ambulatorio di oculistica

Nuovo servizio di fluorangiografia per l’ambulatorio di oculistica del Pta di Gravina di Catania. Si tratta di un esame di alta specializzazione grazie al quale è possibile diagnosticare le patologie vascolari dell’occhio, fra le quali la retinopatia, la degenerazione maculare, le occlusioni vascolari.

L’equipe medica è composta dalla Anna Lisa Fassari, responsabile dell’ambulatorio di oculistica, e da Ilaria Grasso, dirigente medico dell’Uoc di anestesia e rianimazione di Acireale. Dall’inizio dell’anno l’ambulatorio di oculistica ha attivato numerosi servizi di diagnostica strumentale, con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, fra i quali:

argon laser per i laser retinici

ecografia bulbare

Oct (tomografia computerizzata)

pachimetria

perimetria computerizzata, con ambulatorio del glaucoma

tonometria

topografia corneale

valutazione film lacrimale e suoi annessi

yag laser per le cataratte secondarie e le iridotomia per attacchi di glaucoma acuto.

Aperto anche un ambulatorio oculistico pediatrico. L’accesso al servizio avviene tramite prenotazione al Cup, al numero 800.954414.