Armi e droga nel cantiere

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno scoperto, su segnalazione di un cittadino, un ingente quantitativo di armi e droga in un cantiere edile in via Vittorio Emanuele, la cui attività, tra l’altro, era da tempo sospesa per una procedura fallimentare. Immediato il controllo alle persone trovate all’interno del perimetro del cantiere, oltre alle 9 strutture abitative ancora in fase di costruzione. Le persone trovate nel cantiere sono risultate in regola, poiché incaricate dello smontaggio di una gru, ma un successivo sopralluogo ha portato alla scoperta di armi e droga.

Uno dei carabinieri ha notato leggermente scostato un mattone di una parete, ha verificato l’intercapedine scoprendo all’interno una busta contenente una pistola a tamburo Smith&Wesson cal. 32, una Browning cal. 7,65 e una Beretta cal. 7,65, tutte con matricola abrasa, un’altra Beretta cal. 7,65 provvista di numero di matricola, risultata rubata nel 2011 a Riposto, 4 caricatori e munizionamento cal. 7,65. L’ispezione del rustico è stata estesa anche alle altre unità abitative nelle cui intercapedini i militari hanno trovato 2 chili di marijuana, quasi mezzo chilo di cocaina, 550 grammi di altra sostanza utilizzata per tagliare la droga, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 3 paia di guanti e 4 passamontagna. Le armi trovate saranno sottoposte a esami tecnici presso il Ris di Messina per verificarne l’eventuale utilizzo in fatti criminosi e per risalire all’identità dei responsabili, mentre le sostanze stupefacenti saranno destinate a esami di laboratorio.