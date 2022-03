Acquazzoni in Sicilia

Un week end di tempo stabile ma freddo con un mini ciclone che sfiorerà l’Italia meridionale portando rovesci localmente intensi su Sicilia e Sardegna. Da domani le temperature saranno di nuovo in calo a causa dell’espansione dell’anticiclone polacco che spingerà aria fredda verso il centro-nord, mentre la perturbazione marocchina potrebbe portare a un blando peggioramento sul Basso Piemonte e sulle Alpi occidentali con qualche fiocco bianco, non sufficiente però a sconfiggere la pesante siccità in atto. Sabato, la pioggia potrebbe essere a tratti forte in Sardegna e Sicilia. Domenica vedrà prevalenza di sole ad eccezione di residui acquazzoni sulle isole maggiori.