Ucraina sotto le bombe russe

L’Ucraina si risveglia sotto le bombe. Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l’attacco russo a Kiev. Immediatamente si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine (Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e anche nella capitale Kiev), dove sono suonate le sirene d’allarme; i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell’aeroporto. La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un’esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Kiev, di contro, afferma di aver abbattuto un caccia russo nell’Est.

Per la Cnn, l’attacco avrebbe già fatto centinaia di vittime. Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti. Putin ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitarizzare il Paese con un’operazione speciale. La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente – ha affermato Putin. – Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili”.

L’inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la “giunta al potere a Kiev”. La Russia sta usando “armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine”. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia. “Le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse”, sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

Ferma condanna del premier Draghi: “L’attacco è ingiustificabile – ha detto – siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Dal canto suo, la Nato “condanna con forza l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca di fermare la sua azione militare”. Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”.