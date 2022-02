Tenta di rubare ambulanza al Cannizzaro

CATANIA – I poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato un trentacinquenne extracomunitario per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e danneggiamento.

L’uomo, arrivato nell’ospedale Cannizzaro in evidente stato di ebbrezza e in forte stato di agitazione, dopo aver rifiutato le cure e aver creato scompiglio nell’area antistante al pronto soccorso, a un tratto si è introdotto in un’ambulanza del 118 e, nel tentativo di rubare il veicolo di soccorso, ha aggredito l’autista sferrandogli un pugno. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti è riuscito a scongiurare il peggio.