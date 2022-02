-7 nelle intensive, ma Sicilia resta arancione

Sono 7.057 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 6.452. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 43.692 test, con il tasso di positività che rimane al 16%. Quarantaquattro i morti (da attribuire secondo la Regione ai giorni tra il 26 gennaio e il 3 febbraio), circa 2.600 i guariti. Nelle terapie intensive il numero dei pazienti scende ancora: da 140 a 133.

Un quadro complessivo che non ha consentito all’isola di passare al giallo. La regione, infatti, resterà ancora zona arancione, come prevede l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha lasciato invariato il colore dell’Isola. In arancione finiscono anche le Marche.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.589 a Catania, 1.382 a Palermo, 1.097 a Messina, 946 a Siracusa, 701 a Ragusa, 490 a Caltanissetta, 450 ad Agrigento, 442 a Trapani, 200 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 99.522. Ieri erano stati 112.691. Le vittime sono 433, ieri erano 414. Effettuati 884.893 test (ieri 915.337), il tasso di positività è all’11,2%, in lieve calo rispetto a ieri (quando era al 12,3%).

Sono 1.440 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.000, ovvero 324 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 11.449.601 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.218.344, in calo di 109.886 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 148.167. I dimessi e i guariti sono 9.083.090, con un incremento di 210.353 rispetto a ieri.