Scontro in viale Mario Rapisardi, muore 25enne con la moto

Incidente mortale ieri sera intorno alle 23 in viale Mario Rapisardi, all’altezza di via Lavaggi, a Catania. La vittima è un 25enne, A. M, conducente di una moto. A essere coinvolti nello scontro, in una dinamica ancora tutta da ricostruire, un’auto dei carabinieri, una Smart e il mezzo a due ruote. La vettura dei carabinieri è finita anche su altre due macchine che erano parcheggiate. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Catania che hanno estratto, in vita, un carabiniere dall’abitacolo dell’auto e hanno collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere i due occupanti della moto e mettere in sicurezza la zona. Dalla sala operativa del 118 è poi arrivata la notizia della morte del 25enne.