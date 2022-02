Ruba anello a Fontanarossa

CATANIA – Una giovane è stata denunciata dalla Polizia in servizio nell’aeroporto di Catania per il furto di un costoso anello, realizzato da un famoso stilista, avvenuto durante i controlli ai varchi di sicurezza. E’ stata individuata dai poliziotti che hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere dello scalo aereo. La vittima, una donna in partenza per Roma, ha subito sporto denuncia e la giovane, che era diretta a Venezia, al suo arrivo è stata accolta dai poliziotti, ai quali ha consegnato l’anello ‘griffato’ che sarà restituito alla legittima proprietaria.