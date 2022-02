Ragazza catanese si suicida in carcere a Messina

MESSINA – Una donna di 29 anni si è suicidata nella sua cella del carcere di Gazzi, dov’era in custodia cautelare nell’ambito di un’operazione antidroga eseguita nei giorni scorsi a Catania. Per togliersi la vita avrebbe usato delle lenzuola. Era indagata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

La 29enne era stata interrogata dal Gip per la convalida del provvedimento ed aveva reso spontanee dichiarazioni. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti e disposto il sequestro della cella. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Enzo Mellia del foro di Catania.