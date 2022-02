Più di cento avvocati contro il green pass

SIRACUSA – Un gruppo di 107 avvocati del Foro siracusano ha scritto al consiglio dell’Ordine degli avvocati per consentire ai difensori over 50 sprovvisti di green pass di accedere al tribunale. “Dal 15 corrente mese è incredibilmente inibito l’accesso nei locali del palazzo di giustizia di Siracusa agli avvocati over 50 non in possesso del green pass cosiddetto rafforzato”, si legge nella nota firmata anche da avvocati che hanno completato il ciclo di vaccinazione e sono in possesso del certificato verde.

“Ogni avvocato si reca in tribunale, come pure presso l’Agenzia del territorio o l’Agenzia delle entrate, gli enti pubblici, l’ispettorato del Lavoro, le banche e le poste, eppure in nessuno di questi luoghi è richiesto il certificato verde rafforzato per gli avvocati”, dicono. Per gli avvocati siracusani, “se il criterio normativo utilizzato è l’esenzione dei soggetti essenziali in un processo, l’avvocato lo è certamente, atteso che il mandato difensivo ‘fonde in un unicum’ il professionista ed il proprio assistito. Privare il cittadino del proprio difensore è una grave violazione del diritto costituzionale di difesa”.