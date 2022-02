Palermo e Messina pari in tutto

Pareggio per 2-2 al Barbera nel derby Palermo-Acr Messina. Rosanero in doppio vantaggio nel primo tempo con Brunori e Valente, nella ripresa la rimonta dei giallorossi con Goncalves e Marginean. Prima del fischio d’inizio è stato anche rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente e patron Maurizio Zamparini, squadra in campo col lutto al braccio.

Parte forte la formazione di Baldini e al 3′ va vicina al gol: Valente calcia da poco dentro l’area in diagonale, Lewandowski respinge ma sul pallone si avventa Brunori che però da pochi passi non riesce a mettere in rete. I rosanero passano prima del quarto d’ora: Valente sfugge sulla corsia destra e mette al centro un perfetto cross basso che Brunori spedisce alle spalle dell’estremo difensore giallorosso. Prima dell’intervallo il raddoppio del Palermo con un potente diagonale da fuori area di Valente.

Nella ripresa il Messina sembra più vivo e prova ad affacciarsi in avanti. Al 52′ i giallorossi accorciano: cross di Piovaccari e colpo di testa Goncalves che sorprende Pelagotti.

All’ora di gioco matura il pari della formazione di Raciti con il colpo di testa di Marginean. L’Acr sfiora il vantaggio due minuti dopo, ma Pelagotti sventa il tiro a colpo sicuro di Piovaccari. Ì rosanero provano a reagire ma non riescono a trovare il gol della vittoria.

PALERMO-ACR MESSINA 2-2

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti 6; Buttaro 6, Lancini 6, Marconi 6 (26′ st Fella 6), Crivello 6 (26′ st Giron 6); Damiani 6.5, De Rose 6; Valente 7 (26′ st Perrotta 6), Luperini 6 (17′ st Soleri 6), Floriano 5.5 (17′ st Felici 6); Brunori 6.5. In panchina: Massolo, Accardi, Silipo, Dall’Oglio, Somma, Odjer, Doda. Allenatore: Baldini 6

Acr Messina (3-5-2): Lewandowski 5.5; Angileri 5 (1′ st Fazzi 6), Trasciani 5.5, Celic 5.5; Carillo 6, Concalves 6.5 (30′ st Statella 6), Rizzo 5 (1′ st Russo 6), Fofana 6, Damian 5 (1′ st Piovaccari 6.5); Marginean 6.5 (40′ st Konate sv), Adorante 6. In panchina: Caruso, Fantoni, Simonetti, Balde, Camilleri, Rondinella, Giuffrida. Allenatore: Raciti 6.5

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore 5.5

Reti: 13′ pt Brunori, 41′ pt Valente, 7′ st Goncalves, 16′ st Marginean.

Note: spettatori 5.068. Ammoniti: Lewandowski, Crivello, Fazzi, Goncalves, Statella, Lancini. Angoli: 10-3. Recupero: 1′; 3′.