Maxi sequestro di arance a Paternò

PATERNO‘ (CATANIA) – S’intensificano i controlli per fronteggiare i furti di arance. Sulla Ss 417, in territorio di Paternò, i carabinieri hanno intercettato una Ford Focus station wagon, rinvenendo oltre 300 chili di arance rubate nelle campagne di Sferro. Due i catanesi identificati, trovati anche in possesso di 71 chiavi per serratura di sicurezza, una smerigliatrice, 3 dischi per il taglio di metallo e tre caratteristiche “cammiseddi”, ossia delle camicie con apposite tasche per facilitare la raccolta degli agrumi. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario del fondo agricolo depredato. Denunciato anche un imprenditore di Belpasso, trovato in possesso di un trattore rubato.