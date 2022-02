Il super boss Gammino rientra in Italia

ROMA – Rientra in Italia Gioacchino Gammino, boss mafioso della Stidda e considerato uno dei 20 latitanti più pericolosi. La Spagna ha dato il via libera all’esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 29 maggio 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. La consegna di Gammino, latitante da 20 anni, in seguito a evasione dal carcere – spiega una nota del ministero della Giustizia – è frutto di proficua e intensa cooperazione tra autorità giudiziarie e centrali, avvenuta in tempi celeri. Il rientro in Italia di Gioacchino Gammino è previsto domani a Fiumicino.