Evade dai domiciliari e aggredisce ex moglie e suocera

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno denunciato un 41enne di Paternò per evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e recentemente destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione Scacco Matto, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione di Paternò recandosi a Belpasso in casa dell’ex moglie.

Raggiunta la donna, alla presenza del figlio minorenne e della madre di lei, avrebbe aggredito fisicamente entrambe le donne che, recatesi successivamente nel pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, hanno riportato lesioni giudicate guaribili con 5 giorni di prognosi. Le fasi concitate dell’aggressione e le grida del 41enne sarebbero state riconosciute e percepite anche dai vicini di casa intervenuti per sedare gli animi.

Il 41enne ha poi fatto rientro nella sua abitazione di Paternò dove i militari nel frattempo allertati l’hanno trovato ancora con i segni visibili in viso della lite avvenuta poco prima. L’uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.