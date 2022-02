Cugini boss della droga col reddito di cittadinanza

Introiti per ottomila euro al giorno, la droga si conferma un business per la malavita organizzata operante a Catania e nella sua estesa provincia. I carabinieri hanno però disarticolato un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Mentre andiamo in onda, i militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Catania, nei confronti di tredici persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea e condotta dalla Compagnia di Gravina di Catania, ha consentito di far emergere l’operatività di un sodalizio, dotato di una struttura verticistica e dedito al traffico di cocaina e marijuana in almeno tre fiorenti “piazze di spaccio” situate e ramificate nel territorio compreso tra Catania e Mascalucia. Il sodalizio criminale era capeggiato da due cugini che sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza.