Covid, in Sicilia tutti i numeri in calo

Sono 7.852 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 7.405 (ma la Regione Sicilia dichiara che dei casi confermati comunicati, 1.923 sono relativi a giorni precedenti al 2 febbraio, ben 1.687 relativi alla sola provincia di Trapani). L’Isola è al quarto posto in Italia per numero di contagi, al primo il Lazio con 8.483. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 43.032 test. Il tasso di positività (considerando solo i casi delle ultime 24 ore, ovvero 5.929) scende dal 15,7 al 13,7%. Dieci i morti (tutti riferiti a giorni precedenti), 2.049 i guariti. Nelle terapie intensive il numero dei pazienti scende ancora: 127 (-1). Anche in area medica ricoveri in calo, sono 1.396 (-18).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 2.093 a Trapani, 1.400 a Catania, 1.067 a Palermo, 1.037 a Messina, 716 a Siracusa, 552 a Ragusa, 434 ad Agrigento, 399 a Caltanissetta, 154 a Enna.

In tutta Italia sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 93.157). Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 686.544 (ieri 846.480). Il tasso di positività è all’11,2%, stabile rispetto a ieri (quando era all’11,1%). Sono invece 1.431 i pazienti in terapia intensiva, 20 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 105. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.498, ovvero 117 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 11.621.736 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.073.248, in calo di 55.295 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 148.771. I dimessi e i guariti sono invece 9.399.717, con un incremento di 134.009 rispetto a ieri.