Covid: in Sicilia tanti nuovi casi, ma -3 nelle rianimazioni

Sono 7.248 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 3.463. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 47.948 test, con il tasso di positività che ritorna su: dal 12 al 15%. Cinquantuno i morti (relativi a diversi giorni), quasi 4.000 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverati 124 pazienti (-3).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati in base alle province: 1.499 a Catania, 1.432 a Palermo, 1.111 a Siracusa, 890 a Messina, 881 a Trapani, 683 a Ragusa, 670 ad Agrigento, 458 a Caltanissetta, 204 a Enna.

In tutta Italia sono 101.864 i nuovi casi. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono 415, ieri erano 326. Effettuati 999.095 test (ieri 393.663), il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto a ieri.

Sono 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 11.765.767 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 149.512. I dimessi e i guariti sono 9.688.455, con un incremento di 164.915 rispetto a ieri.