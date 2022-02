Covid, in Sicilia solo Palermo sopra quota 1.000

Sono 4.468 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 5.504. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi, 135 sono relativi a giorni precedenti al 17 febbraio. L’Isola è al terzo posto per nuovi contagi, al primo il Lazio con 4.917. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 29.596 test, con il tasso di positività che passa dal 14 al 15,1%. Dieci i morti, tutti riferiti a giorni precedenti, per un totale di 9.263. I guariti sono 5.530. Nelle rianimazioni ci sono 100 pazienti (+1), in area medica 1.179 (-10).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati nelle nove province: 1.070 a Palermo, 926 a Catania, 705 a Messina, 543 a Siracusa, 377 a Trapani, 287 a Ragusa, 253 ad Agrigento, 229 a Enna, 213 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 42.081 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 50.534). Le vittime sono invece 141 (ieri 252). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 372.776 (ieri erano stati 492.045). Il tasso di positività è all’11,3%, in crescita rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284, ovvero 103 in meno rispetto a ieri. Sono 12.469.975 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.348.347, in calo di 21.431 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.989. I dimessi e i guariti sono 10.968.639, con un incremento di 63.492 rispetto a ieri.