Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia di Avellino-Catania. I convocati in casa rossazzurra sono 24. Come anticipato venerdì sera a Telecolor su Sport Sicilia Preview, fa parte del gruppo Freddi Greco, che però non è al meglio e non sarà della partita. A centrocampo rientrerà Rosaia.