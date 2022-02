CATANIA – Un autotrasportatore 47enne maltese che aveva a bordo denaro contante per 115.361 euro è stato bloccato nel porto di Catania da militari del Comando provinciale della guardia di finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non appena sceso, alla guida di una motrice, da una motonave proveniente dall’Isola dei Cavalieri. Il denaro era in una borsa nascosta tra le paratie della cabina.

In assenza della preventiva dichiarazione, obbligatoria per tutti coloro che portano al seguito denaro contante oltre la soglia consentita dei 10.000 euro, per l’illecita importazione di valuta, all’uomo sono stati sequestrati 52.680,50 euro, ovvero la metà della somma eccedente i limiti di legge. La quota di denaro è garanzia del pagamento da parte del trasgressore della sanzione che sarà poi comminata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.