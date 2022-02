Scontro sull’A19, auto in fiamme

VILLABATE (PALERMO) Incidente stradale sull’A19 Palermo-Catania nella zona del raccordo autostradale di Villabate. Un palermitano di 20 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico in seguito a uno scontro tra la sua Opel Corsa e un autocarro guidato da un 40enne di Catania. Il mezzo pesante era diretto al Teatro Massimo per prendere del materiale. Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code di vetture.