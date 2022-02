Librino, con ruspa abbatte muro dell’oratorio

CATANIA – Agenti del commissariato Librino di Catania durante un controllo in viale Grimaldi hanno arrestato, e portato nella casa circondariale di Palermo, un 62enne pluripregiudicato per evasione, porto abusivo di oggetti atti a offendere (un coltello di cui è stato trovato in possesso), false generalità a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici e gestione illegale di rifiuti speciali. 

Il 62enne, con altre due persone residenti in zona che sono state denunciate per gestione illegale di rifiuti e occupazione illegale di terreno, aveva demolito con una ruspa il muro perimetrale di un oratorio religioso che accoglie i minori residenti a Librino ai fini ricreativi, per tenere alcuni cavalli. Tra l’altro, il terreno è di proprietà del Comune di Catania che lo aveva affidato alle suore.

Non solo, i tre hanno abbandonato il materiale di risulta nel verde pubblico, senza curarsi dei residenti e dei tanti ragazzini che frequentano il posto. La ruspa utilizzata per la demolizione e il coltello in possesso dell’arrestato sono state sequestrati.

Durante altri controlli, un pregiudicato di 43 anni è stato sottoposto a ordinanza di detenzione domiciliare, un 73enne è stato denunciato per furto aggravato e un 44enne è stato indagato per omessa custodia giudiziale. È stato anche individuato un 49enne che è stato denunciato per il furto di un borsello rubato a un paziente che si trovava all’interno dell’ospedale San Marco. Effettuati anche controlli di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari: due sono stati denunciati per evasione.