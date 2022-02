A Carnevale ogni ciclone vale

Tempo primaverile fino a venerdì ma già in serata potrebbe arrivare il ciclone di Carnevale che riporterà l’inverno e la neve anche a bassa quota in Italia. A essere colpito sarà soprattutto il Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno durante il weekend, a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare.

Le sorprese di Carnevale, dunque, anche da statistica climatologica, non mancano. Nei giorni scorsi, infatti siamo passati dall’inverno alla primavera e ritorno. Il meteo è stato estremo con grandinate fuori stagione tipiche dell’estate, forti temporali, mareggiate e venti da uragano. Proprio i venti sono stati i protagonisti di questo inizio di settimana, due giorni che ci hanno fatto ripiombare in una fase di stampo invernale. Si sono avute raffiche da uragano in Italia.