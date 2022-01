CATANIA – Scena surreale a Catania, nella parte alta di via Etnea, dove la strada si è riempita di fiori, piante, vasi e mobili in frantumi. A lanciarli dal proprio balcone è stata una donna in evidente stato di alterazione. La signora, seminuda, si è affacciata e ha scagliato tutto verso il basso. Non risultano feriti, ma la circolazione del traffico è rimasta bloccata. Sul posto sono intervenuti agenti delle volanti della questura e personale del 118 che ha preso in cura la donna.