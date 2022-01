Verso obbligo vaccinale per over 50

Nuove misure in Italia contro l’incalzare dell’onda di contagi omicron. Il consiglio dei ministri starebbe per varare un decreto che prevede l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 fino al 15 giugno. Super pass necessario anche per accedere ai servizi alla persona (come i parrucchieri), ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e centri commerciali.

Per quanto riguarda la scuola la bozza all’esame dei ministri prevede che con tre contagi alle superiori i non vaccinati vanno in Dad, con quattro è per tutti. Alle elementari a casa con due casi.

Arrivano 92 milioni e mezzo per i test gratis degli studenti in autosorveglianza. Apertura

alle Regioni su niente test agli asintomatici, si chiederà un parere al Cts.