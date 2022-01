Stermina la famiglia e si suicida

Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi si è suicidato l’autore della strage avvenuta stamane in un’appartamento di via Riesi a Licata. L’uomo, Angelo Tardino, 48 anni, ha ucciso con colpi di pistola il fratello, la cognata e due nipoti prima di fuggire. Braccato dei carabinieri si è poi tolto la vita in una strada distante dal luogo della strage, in contrada Safarello.

Le vittime sono Diego Tardino, un possidente agricolo di 45 anni, la moglie Alessandra Ballacchino, e i figli di 11 e 15 anni. L’omicida, Angelo Tardino, fratello di Diego, avrebbe agito per vecchi rancori familiari legati a motivi di interesse su alcuni terreni dove vengono coltivati ortaggi in serra. La famiglia Tardino è proprietaria di centinaia di ettari di terreno in cui si coltivano ortaggi e primaticci in serra come carciofi, pomodori e zucchine. Proprio la suddivisione di questi terreni tra i due fratelli avrebbe originata l’ennesima lite sfociata poi in tragedia.

Dopo l’eccidio, Tardino è fuggito e mentre era al telefono con i carabinieri, che tentavano di convincerlo a costituirsi, si è sparato due colpi di pistola alla tempia per strada, in via Mauro De Mauro. E’ stato trasportato in coma a bordo di un elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è deceduto.

Le indagini sulla strage di Licata sono condotte dai carabinieri della compagnia di Licata e coordinate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dal Pm Paola Vetro che si trova sul luogo dell’eccidio insieme alla scientifica e al medico legale. L’arma utilizzata da Angelo Tardino è stata sequestrata per le comparazioni balistiche.