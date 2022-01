Sicilia: tre giorni di gelo, poi torna l’anticiclone

Avvio di settimana all’insegna del maltempo specialmente al Centrosud, e da mercoledì il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre ovunque. Queste le previsioni del sito ‘iLMeteo.it’. Dopo la giornata di oggi, caratterizzata da piogge e nevicate a quote basse, domani l’instabilità, sempre più attenuata, sarà ancora protagonista su Sicilia e Calabria e sugli Appennini centrali, mentre al Nord il tempo risulterà stabile e soleggiato, anche se molto freddo specie al mattino e in serata.

Successivamente l’alta pressione delle Azzorre tornerà a espandersi su tutta l’Italia, aprendo così una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato da Nord a Sud; da segnalare tuttavia che le temperature notturne si manterranno su valori piuttosto rigidi con gelate notturne estese.

Lunedì 10. Al Nord: ultime precipitazioni in Emilia Romagna, sole prevalente altrove. Al Centro: instabile sulle regioni adriatiche con neve fino in collina. Al Sud: rovesci diffusi, nevosi dai 500 metri.

Martedì 11. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: isolate nevicate sugli Appennini (versante adriatico). Al Sud: un po’ instabile su Sicilia e Calabria.

Mercoledì 12. Al Nord: bel tempo. Al Centro: peggiora velocemente su Adriatiche e poi Sardegna orientale con neve in collina. Al Sud: qualche piovasco in arrivo in Sicilia, sole altrove. Da giovedì tempo stabile ovunque.