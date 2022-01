Sicilia, più della metà dei nuovi positivi tra Palermo e Catania

Sono 8.521 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ancora in calo (ieri 9.292). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 47.578 test, con il tasso di positività che scende dal 18,8 al 17,9%. L’Isola è all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo c’è la Lombardia con 26.578. Alto il numero dei decessi, 37, distribuiti su vari giorni, così come comunicato dalla Regione. Sono 1.136 i guariti. Balzo in avanti nei ricoveri in terapia intensiva: sono attualmente ricoverate 168 persone, 11 in più rispetto a ieri. Aumentano i pazienti Covid anche in area medica: +28.

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 2.394 a Palermo, 2.354 a Catania, 791 a Siracusa, 703 a Ragusa, 609 ad Agrigento, 581 a Messina, 510 a Caltanissetta, 421 a Trapani, 158 a Enna.

In tutta Italia sono 149.512 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 180.426. Le vittime sono invece 248 mentre ieri erano state 308. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 927.846 (ieri erano stati 1.217.830). Il tasso di positività è al 16,1%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 128. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.719, ovvero 349 in più rispetto a ieri.

Superati in Italia i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.548.857, con un incremento nelle ultime 24 ore di 78.010. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.706.915 mentre i morti sono 141.104. I dimessi e i guariti sono invece 6.016.954, con un incremento di 79.207 rispetto a ieri.