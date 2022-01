Sicilia, il tasso di positività scende ancora

Sono 4.037 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ancora in calo come negli ultimi giorni (ieri 8.521). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.549 test, con il tasso di positività che passa dal 17,9 al 16,4%. I decessi sono 23, i guariti più di 900. Nelle terapie intensive sono ricoverate 170 persone (+2).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.059 a Catania, 983 a Palermo, 589 a Siracusa, 454 a Trapani, 281 a Ragusa, 201 a Caltanissetta, 197 a Messina, 189 ad Agrigento, 84 a Enna.

In tutta Italia sono 83.403 i nuovi positivi. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono 287 mentre, ieri erano state 248. Sono 541.298 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 927.846), il tasso di positività è al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri.

Sono 1.717 i pazienti in terapia intensiva, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.228, ovvero 509 in più rispetto a ieri. Sono 2.555.278 gli attualmente positivi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 6.421. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.790.302 mentre i morti sono 141.391. I dimessi e i guariti sono 6.093.633, con un incremento di 76.679 rispetto a ieri.