Sicilia, curva dei contagi si raffredda

Sono 5.394 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in calo rispetto a ieri (7.508). Nelle ultime 24 ore sono stati però effettuati anche meno test (34.922), con il tasso di positività che dal 17,3 al 15,4%. L’Isola è al nono posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 21.700. Ventiquattro i morti, 1.007 i guariti. Nelle terapie intensive quattro nuovi ricoveri, i pazienti sono così 164. In totale negli ospedali ci sono 1.590 ricoverati (+17).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.414 a Catania, 1.020 a Palermo, 711 a Ragusa, 579 a Siracusa, 547 a Messina, 364 ad Agrigento, 362 a Caltanissetta, 344 a Trapani, 53 a Enna.

SICILIA ZONA ARANCIONE: LE PRESCRIZIONI. Intanto da domani la Sicilia passerà in zona arancione. Dopo l’introduzione del green pass rafforzato non cambia molto rispetto al giallo e al bianco. Ecco le prescrizioni valide per la zona arancione. A differenza di quanto accade per la zona bianca o gialla, senza green pass sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o di altre regioni “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”. Permessi invece anche senza certificato gli spostamenti con mezzo proprio da comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

Senza green pass o con il solo pass semplice non è consentito l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). La partecipazione a corsi di formazione in presenza non è consentita con il pass semplice, che resta invece valido in zona bianca o gialla. In seguito all’introduzione dell’obbligo di green pass rafforzato, in zona gialla così come in arancione, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti riguardo al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di queste attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

I DATI IN ITALIA. In tutta Italia sono 138.860 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 171.263). Le vittime sono invece 227, mentre ieri erano state 333. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 933.384 (ieri erano stati 1.043.649). Il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al 16,4% di ieri. Sono 1.685 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.627, ovvero 185 in più rispetto a ieri.

Si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono 9.923.678, con un aumento di 138.860 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.734.906, con un incremento di 10.957 nelle ultime 24 ore. I morti sono saliti a 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 7.045.249, con un incremento di 131.303 rispetto a ieri.