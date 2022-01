Sicilia, curva Covid in discesa

Sono 6.141 i nuovi casi giornalieri di Covid in Sicilia, in calo rispetto ai 7.369 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 41.715 test, con il tasso di positività che scende leggermente dal 15 al 14,7%. L’Isola è all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 14.558. Ventisette i decessi, 1.160 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 140 persone (-4), in area medica ci sono 1.470 pazienti (-6).

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 1.378 a Catania, 1.375 a Palermo, 1.010 a Messina, 686 a Ragusa, 611 a Siracusa, 384 a Trapani, 329 a Caltanissetta, 326 ad Agrigento, 125 a Enna.

In tutta Italia sono 104.065 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 137.147). Le vittime sono invece 235, mentre ieri erano state 377. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 818.169 (ieri 999.490). Il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia sono 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.149. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri.