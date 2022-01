Covid: Catania e Palermo oltre quota 3.000

Sono 13.048 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 183 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 41.050). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 62.875 test (ieri 56.516), con il tasso di positività che scende dal 23,4 al 20,7%. I decessi sono 25 (dei quali 23 relativi a diversi giorni), i guariti sono 1.413. Nelle rianimazioni dell’Isola sono ricoverati 165 pazienti (+2), nei reparti ordinari 1.276 (+53).

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 3.404 a Palermo, 3.300 a Catania, 1.441 a Siracusa, 1.111 a Messina, 1.047 ad Agrigento, 952 a Caltanissetta, 894 a Ragusa, 664 a Trapani, 234 a Enna.