Scuola, il Tar sospende l’ordinanza di De Luca

MESSINA – Il Tar di Catania ha accolto l’istanza del comitato “Scuola in presenza” sospendendo l’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca con la quale aveva sospeso fino al 23 gennaio la didattica in presenza nelle scuole di tutto il territorio.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale, Daniele Burzichelli, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato scuola in presenza presieduto da Cesare Natoli. Dopo la prima giornata di oggi in Dad, da domani gli studenti torneranno in presenza. A presentare l’istanza sono stati gli avvocati Armando Hyerace, Massimo Nicola Marchese e Aurelio Rundo Sotera.

Anche a Palermo un gruppo di cittadini, tra i quali diversi avvocati e magistrati, ha impugnato davanti al Tar le ordinanze con cui i sindaci del capoluogo e di Agrigento hanno disposto la chiusura delle scuole in contrasto con le indicazioni del governo. I ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Fabrizio Dioguardi, sostengono innanzitutto che il decreto legge con cui l’esecutivo il 7 gennaio ha disciplinato l’attività scolastica in tempo di pandemia al fine di “prevenire il contagio” e di garantire la scuola “in presenza”, “esclude che possa restare spazio per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che – stante la loro astratta natura ‘contingibile’ – presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della fattispecie”.

Per i ricorrenti inoltre il provvedimento amministrativo dei sindaci è illegittimo perché la legge nazionale dispone la chiusura delle scuole solo in zone rosse o arancioni e previo parere dell’Asp. E la Sicilia al momento non è classificata zona rossa o arancione.