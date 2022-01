Scippo a Catania: gli stranieri prendono il ladro

CATANIA – Qualche giorno fa due cittadini stranieri si sono trovati ad assistere, in pieno giorno, a un furto ai danni di un italiano e senza esitazione sono intervenuti inseguendo e catturando il ladro. È quanto accaduto in via Archimede, nel centro storico di Catania.

Nella mattina del 26 gennaio scorso una pattuglia in borghese della polizia di frontiera del porto ha notato in via Saitta due uomini che ne trattenevano un altro, conducendolo sotto braccio verso via Archimede. Poco dopo è arrivato un signore che era stato vittima di un furto: l’uomo trattenuto, secondo il suo racconto, era il ladro che poco prima gli aveva rubato la borsa mentre si trovava in sosta sulla sua auto.

I due migranti lo hanno inseguito e acciuffato, consegnandolo alla polizia. Gli agenti hanno poi scoperto che si trattava di un pregiudicato.