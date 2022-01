Pusher 18enne con un peluche preziosissimo

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 18enne accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante la notte, in via Villascabrosa nel rione di San Cristoforo, sono stati controllati due giovani a bordo di una Lancia Y. A destare subito l’attenzione dei militari è stato l’atteggiamento inquieto del passeggero che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 involucri di carta stagnola con 3 grammi di marijuana all’interno e di 190 euro in contanti.

La perquisizione è stata immediatamente estesa al domicilio del 18enne e ha consentito ai militari di rinvenire, all’interno di un peluche della sua camera da letto, la somma di 3.000 euro suddivisa in vari tagli e, all’interno di un pensile della cucina, 15 involucri di carta stagnola con 17 grammi di marijuana del peso complessivo di 17 grammi e 7 grammi sfusi. All’interno di altri locali dell’abitazione, i carabinieri hanno scovato due sacchi di plastica trasparente con un chilo e mezzo di marijuana, poi sequestrata. Il soggetto è stato pertanto tratto in arresto e nell’immediatezza sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.