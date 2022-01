“Le mascherine Ffp2 arriveranno a scuola. Presto saranno in norma le risorse che serviranno per assicurare le Ffp2 a tutte le scuole, sarà stabilito nel primo Cdm utile in questo senso”. Ad annunciarlo è la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia.

“So già che c’è la piena volontà del ministro e sicuramente arriveranno. Era necessario che arrivassero il prima possibile”, ha aggiunto a SkyTg24.