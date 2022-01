Pochi test Covid, tasso in Sicilia al 17%

Sono 3.964 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 1.800 in meno rispetto a ieri. In netto calo però i test effettuati, 22.832 contro i 56.390 di ieri, col tasso di positività che schizza dal 10,2 al 17%. L’Isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 10.425. Tredici i decessi (ma 9 si riferiscono al 31 dicembre scorso), 420 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 918 persone (+48), delle quali 107 nelle terapie intensive (+5).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati in base alle province: 797 a Catania, 701 a Palermo, 604 a Messina, 575 ad Agrigento, 404 a Ragusa, 377 a Trapani, 313 a Siracusa, 177 a Caltanissetta, 16 a Enna.

In tutta Italia sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262). Le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 278.654. Si tratta di un numero nettamente più basso rispetto alle cifre quotidiane dei test effettuati negli ultimi giorni (solo ieri erano stati 1.084.295), così il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.319, 22 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, ovvero 491 in più rispetto a ieri. Sono 1.070.537 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 48.744 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.328.076 e i morti 137.646. I dimessi e i guariti sono invece 5.119.893, con un incremento di 12.164 rispetto a ieri.