Picchia e rapina titolari tabaccheria: arrestato

GELA (CALTANISSETTA) – Arrestato dalla polizia l’autore di una rapina ai danni di una tabaccheria di Gela di corso Vittorio Emanuele. Fabrizio D’Aleo, 26 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha agito intorno alle 19 di ieri. Il giovane, dopo essersi introdotto all’interno dell’attività commerciale si è scagliato contro il titolare e la moglie prendendoli a calci e pugni, ha prelevato 1.500 euro dalla casa ed è fuggito.

L’uomo, che è stato individuato dai poliziotti del commissariato di Gela e condotto in carcere, ha ammesso le sue responsabilità. I titolari della tabaccheria sono stati trasportati in ospedale: l’uomo ha riportato un trauma cranico e fratture alle costole (prognosi di 25 giorni), mentre la donna è stata giudicata guaribile in sette giorni per alcune contusioni alla schiena.