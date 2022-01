Perde il sentiero: famiglia soccorsa sull’Etna

Allertata dal Sagf (soccorso alpino della guardia di finanza), la stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta nel tardo di pomeriggio di oggi per una famiglia di due adulti e due bambini che, per la sopraggiunta oscurità e per il terreno innevato, aveva perso il sentiero nella zona dei monti Sartorius sul versante nord dell’Etna, durante il rientro da un’escursione.

Mentre la squadra d’intervento si metteva in contatto telefonico con i malcapitati per tranquillizzarli e comunicargli che li avrebbero raggiunti in breve tempo, uno dei tecnici, già presente al rifugio Citelli, insieme ai vigili del fuoco intervenuti, ha individuato il gruppo di escursionisti, trovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute. La famiglia è stata recuperata e accompagnata fino all’uscita del sentiero.