A Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, viene prorogata la zona arancione dalle 14 di oggi fino al prossimo 26 gennaio compreso. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Le misure restrittive anti Covid sono attualmente in vigore in altri 125 comuni. In ulteriori 11 comuni, invece, la zona arancione scatterà domani.