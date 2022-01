Mattia Felici è di nuovo un giocatore del Palermo. L’esterno d’attacco romano, classe 2001, torna in rosanero dopo la sua prima esperienza nel campionato 2019/2020 in Serie D. Stamani ha effettuato i test medici, seguito le procedure anti Covid ed è già a disposizione del suo nuovo allenatore Silvio Baldini. Felici arriva al Palermo (che milita in Serie C) dal Lecce (Serie B) con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto in favore dei rosanero e controriscatto per i salentini.