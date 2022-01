Palermo, Baldini debutta con un pari

Silvio Baldini debutta con un pari sulla panchina del Palermo. Il posticipo tra il Catanzaro e i rosanero finisce 0-0.

Gara equilibrata, avara di occasioni da rete. La migliore palla gol la costruiscono i padroni di casa dopo soli 4 minuti, quando sugli sviluppi di un angolo un tiro di Welbeck s’infrange sul palo. La sfida, senza acuti, non si schioda dallo zero a zero.

Per i rosanero, schierati con il 4-2-3-1 con il nuovo acquisto Felici tra i titolari, vani i tentativi nella ripresa di Luperini, autore di un tiro da 40 metri che per poco non beffa Branduani, e di Brunori, che non sfrutta un assist di De Rose calciando alto oltre la traversa.

I rosanero restano davanti ai giallorossi di una lunghezza (34 punti contro 33), ma mancano la chance di agganciare al terzo posto Avellino, Turris e Virtus Francavilla.