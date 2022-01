NOTO (SIRACUSA) – Gli agenti del commissariato di Noto hanno elevato una sanzione di 10 mila euro a due uomini di 24 e 43 di Avola, fermati in contrada Piana, sulla provinciale 51, con a bordo dell’auto 400 chili di arance, trovati nel bagagliaio di una Peugeot. I due non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza degli agrumi e sono stati denunciati per ricettazione. Il conducente del mezzo è stato sanzionato per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per aver condotto un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e senza il possesso della carta di circolazione.